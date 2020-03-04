"Заря" победила "Львов" и вернулась на второе место, луганчане дважды не реализовали пенальти

Луганская "Заря" в домашнем матче победила "Львов". При этом луганский клуб дважды не реализировал пенальти.

Заря – Львов 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

Нереализованный пенальти: Громов, 73, Леднев, 90+2 (Зоря)

В случае победы "Заря" могла вернуться на второе место. На эту позицию поднялось "Динамо" после победы над "Колосом" за день до этого.

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Однако в начале встречи моментов было мало. На 17-й минуте дальний удар нанес Кочергин. Гости на это ответили ударом Богунова. Оба – мимо.

Зато когда пробивал Лунев в середине первого тайма, мог выйти красивый гол. Полузащитник целился в верхний угол ворот, однако Сарнавский в прыжке отбил его.



Сарнавский может претендовать на звание героя матча (фото: ФК "Заря")

Ответ "Львова" – серия угловых. Хотя опасным был лишь первый, когда после подачи пробивал Жонатан. Громов сумел отбить.

Могла "Заря" забить и со штрафного. При этом игроки "Львова" не только стали в стенку, но и легли, чтобы не пришел удар низом. И все же низом и пробил Лунев. Но и на этот раз Сарнавский спас команду.

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И самый опасный момент в первом тайме создали именно игроки "Львова". Алваро удалось перехватить мяч на чужой половине поля и организовать быструю атаку. В штрафной он отдал пас на Ренана. Нападающий пробил мимо Васила, но попал в штангу. Первым на добивании оказался Богунов, который и пробил в касание. Незначительный рикошет, но голкипер сумел отбить мяч. Богунов хотел добить в штрафной, но слишком картинно упал после соприкосновения с Чеберко. Арбитр не назначил пенальти, зато показал игроку "Львова" желтую карточку.



Матч прошел в борьбе (фото: ФК "Заря")

Счет в матче удалось открыть аж во втором тайме. Иванисения отдал на прорыв Луневу, а уже чуть ли не от пределов поля полузащитник сбросил под удар на Кабаева. Игрока "Зари" никто не оберегал в штрафной "Львова", и он нанес удар в угол ворот соперников.

Смотрите видео гола Кабаева

За три минуты Кабаев и Лунев могли организовать еще один гол в ворота "Львова". Только на этот раз первый простреливал, а второй пробил. Однако на этот раз мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Увеличить преимущество "Заря" могла на 73-й минуте. После прострела в штрафную Братков сыграл крайне неудачно, и мяч попал ему в руку. Арбитр сразу же назначил пенальти. Пробивать пошел Громов, но не забил. Сарнавский поймал мяч, летевший в угол ворот.

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Спас Сарнавский и после удара Леднева в угол ворот.

На 87-й минуте Братков еще раз сыграл рукой. Правда на этот раз не в штрафной, но штрафной назначили. А защитник получил желтую карточку. Пробивать пошел Леднев и забил. Мяч пролетел между игроками, которые стояли в стенке.

А уже в компенсированное арбитром время в ворота "Львова" был назначен еще один пенальти. На этот раз за игру рукой Борзенко. Пробивать пошел Леднев. Но Сарнавский снова угадал направление удара и поймал мяч.

Матч закончился победой "Зари", которая вернулась на второе место в турнирной таблице.