"Заря" подписала контракт с вратарем "Шахтера"

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Никита Шевченко снова будет выступать за "Зарю"
Никита Шевченко снова будет выступать за "Зарю" / ФК "Заря"

Луганская "Заря" пополнила состав вратарем Никитой Шевченко. Последним клубом голкипера был донецкий "Шахтер".

Контракт Шевченко с "Зарей" рассчитан на 2,5 года. Однако условия трансфера не сообщаются.

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Никита Шевченко – воспитанник донецкого "Шахтера". За основу "горняков" дебютировал в 2009 году. Однако больше играл за дубль. В начале 2011 года вратарь был отдан в аренду в мариупольский "Ильичевец", однако и здесь выступал исключительно в молодежном первенстве. И за основную команду мариупольского клуба так и не сыграл. Летом 2012 года вернулся в "Шахтер", где провел еще один сезон в "молодежке".

Летом 2013 года Шевченко отправился в аренду в луганскую "Зарю", где также сначала был вратарем молодежной команды. За время пребывания в команде Никита провел в футболке "черно-белых" 60 игр. В 2016 году вернулся в "Шахтер".

3 сентября 2018 года стал игроком львовских "Карпат" на условиях аренды до конца года. По окончании контракта вернулся в "Шахтер". Однако не поехал с командой на зимние сборы.

Теперь же игрок на полноценной основе перебрался в "Зарю". В луганском клубе будет выступать под 30-м номером

Никита Шевченко имеет опыт выступлений за юношескую и молодежную сборную Украины. Также вызывался в национальную сборную Украины.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Заря
Источник: 24 Канал
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