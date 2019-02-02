"Заря" продала ведущего нападающего в европейский чемпионат
Нападающий луганской "Зари" бразилец Рафаэль Ратао стал игроком "Слован" из Братиславы.
Игрок будет выступать в Словакии на правах аренды с возможностью последующего выкупа братиславцев, сообщает официальный сайт луганчан.
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23-летний форвард перешел в "Зарю" летом 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей за украинскую команду во всех турнирах, где футболист забил 4 гола.
"Слован" на данный момент является лидером чемпионата Словакии.
Ранее в январе "Заря" подписала нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского, заключив с ним контракт на 2,5 года.
Источник: 24 Канал
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