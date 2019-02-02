"Заря" продала ведущего нападающего в европейский чемпионат

124 Читати новину українською
Рафаэль Ратао покинул "Зарю"
Рафаэль Ратао покинул "Зарю" / ФК "Зоря"

Нападающий луганской "Зари" бразилец Рафаэль Ратао стал игроком "Слован" из Братиславы.

Игрок будет выступать в Словакии на правах аренды с возможностью последующего выкупа братиславцев, сообщает официальный сайт луганчан.

Читайте также: В "Зарю" перешел украинский полузащитник, который выступал за российский "Анжи"

23-летний форвард перешел в "Зарю" летом 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей за украинскую команду во всех турнирах, где футболист забил 4 гола.

"Слован" на данный момент является лидером чемпионата Словакии.

Ранее в январе "Заря" подписала нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского, заключив с ним контракт на 2,5 года.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Россия меняет тактику в отношении Украины, – эксперт
сегодня
1464
Теги: Спорт Футбол ФК Заря
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук