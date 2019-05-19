Заря – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матч между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" в воскресенье, 19 мая, можно будет посмотреть в разный способ. На стадионе, по телевизору или онлайн. В том числе на сайте Спорт24.

Домашние матчи луганской "Зари" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч, который состоится в Запорожье. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00.

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Стоит отметить, что матчи на канале "2+2" транслируются онлайн. Просмотр – бесплатный и доступный по ссылке.

Матч 29-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" состоится в среду, 3 апреля. Начало – в 18:30.

Команды находятся в верхней части турнирной таблицы. "Шахтер" на первой строчке, а "Заря" находится на четвертом месте и борется с "Мариуполем".

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