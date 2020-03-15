Заря – Шахтер: где смотреть онлайн топ-матч УПЛ

В воскресенье, 15 марта, "Заря" сойдется с "Шахтером" в рамках 23 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи луганской "Зари" в чемпионате Украины показывает канал "2+2". Именно на нем и состоится трансляция в прямом эфире матча "Заря" – "Шахтер". Начало трансляция в 13:55, сам матч начнется в 14:00.

Читайте также Заря – Шахтер прогноз букмекеров на топ-матч УПЛ

Традиционно матчи будут показаны и на Youtube-канале. Это FootballHub, который осуществляет трансляцию с канала "2+2".

Онлайн-трансляция матча "Заря" – "Шахтер" состоится и на сайте Спорт24. Она будет доступна за 15-20 минут до начала игры.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.