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Заря – Шахтер: где смотреть онлайн топ-матч УПЛ

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В воскресенье, 15 марта, "Заря" сойдется с "Шахтером" в рамках 23 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи луганской "Зари" в чемпионате Украины показывает канал "2+2". Именно на нем и состоится трансляция в прямом эфире матча "Заря" – "Шахтер". Начало трансляция в 13:55, сам матч начнется в 14:00.

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Традиционно матчи будут показаны и на Youtube-канале. Это FootballHub, который осуществляет трансляцию с канала "2+2".

Онлайн-трансляция матча "Заря" – "Шахтер" состоится и на сайте Спорт24. Она будет доступна за 15-20 минут до начала игры.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Шахтер ФК Заря
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