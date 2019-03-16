Заря – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Заря – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Заря – Шахтер где смотреть

В субботу, 16 марта, луганская "Заря" дома сыграет против лидера УПЛ – донецкого "Шахтера" в рамках 22 тура украинской Премьер-лиги. Этот матч можно будет посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Домашние матчи "Зари" в УПЛ показывает канал "2+2". Именно он и будет транслировать центральный матч тура из Запорожья. Трансляция со стадиона начнется в 16:50. Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00.

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Стоит отметить, что матчи на канале "2+2" транслируются онлайн. Просмотр – бесплатный и доступен по ссылке.

Матч 22-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" состоится в субботу, 16 марта. Начало – в 17:00. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы. "Шахтер" лидирует, а "Заря" находится на четвертом месте и борется за бронзовые награды.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер УПЛ ФК Заря
Источник: 24 Канал
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