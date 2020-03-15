"Заря" благодаря пушечному голу Михайличенко победила "Шахтер": видео

"Шахтер" потерпел второе поражение в рамках чемпионата Украины сезона 2019/2020. 15 марта в Запорожье чемпионы Украины проиграли "Заре".

Заря – Шахтер 1:0

Гол: Михайличенко, 84

По итогам 22 туров "Шахтер" обеспечил себе комфортное преимущество над преследователями. Помешать "Шахтеру" стать чемпионом может только чудо или же коронавирус.

Между тем "Заря" ведет борьбу с "Динамо" и "Десной" за серебряные и бронзовые награды чемпионата. Все три команды после 22 туров держатся в пределах трех очков.

Важно Чемпионат Украины по футболу приостановят из-за коронавируса

Ход матча

Команды со стартовых минут предложили неплохой темп. "Заря" решила не отсиживаться в оборонке, что открывало свободные зоны для футболистов донецкого клуба.

Первый момент в матче имел Юрченко. На 14 минуте хавбек "Зари" с двух метров пробил точно в Трубина, который заменял Пятова. Удар Владлена был с достаточно острого угла, поэтому голкипер успел сократить дистанцию и закрыть собой ворота.

"Шахтер" имел острую возможность на 21 минуте. После навеса в штрафной Махарадзе ошибся на выходе. Двое футболистов "Шахтера", которые были на дальней штанге, не смогли замкнуть передачу.

На 25 минуте Тайсон разогнал атаку, которую должен был завершить Марлос. Однако футболисты "Зари" не позволили тому нанести удар. Через минуту Матвиенко остро прострелил в штрафную. Ворота были пустыми, так как Махарадзе пошел на перехват. Но защитники подстраховали голкипера.



Тайсон / Фото shakhtar.com

Ближе к середине матча "мужики" перехватили инициативу и позиционно атаковали. Хороший момент на 42 минуте был у Кабаева. Игрок из пределов штрафной нанес сочный обводной удар, но Трубин совершил замечательный сейв.

Тайм для "Зари" все же завершился неприятно. Хочолава сбил Леднева, и тот не смог продолжить игру. После перерыва Виктору Скрипнику пришлось провести еще одну вынужденную замену, потому что травмировался Хомчановский.

Во втором тайме команды играли без центра поля, в результате чего увеличилось количество острых моментов.

В частности, на 46 минуте на пенальти могла претендовать "Заря", так как Кривцов в своей штрафной сыграл рукой. Однако система VAR на этой игре не работала.

На 46 минуте "Шахтер" разогнал быструю атаку: удар Мораеса заблокировали, на добивании был Патрик, но Махарадзе совершил великолепный сейв.

На 51 минуте "Заря" имела убийственную возможность, чтобы открыть счет в игре. Кабаев элегантно навесил в штрафную на Громова, которого никто не опекал. Артем по технике пробил в угол, но мяч пролетел над воротами.

"Шахтер" ответил случаем у Коноплянки. Евгений в своем стиле сместился в центр с левого фланга и пробил. Но и в этот раз Махарадзе был на высоте. После этого в матче стало заметно меньше опасных моментов.

На 74 минуте "Заря" упустила еще одну хорошую возможность выйти вперед. Иванисеня скрытой передачей нашел в штрафной Кабаева и тот пробил с близкого расстояния. Но и здесь Трубин продемонстрировал великолепную реакцию.

Через 10 минут хозяева поля все же добились своего. После подачи с угла поля Хочолава выбил мяч точно на Михайличенко. Экс-игрок "Динамо" вбежал в штрафную и пушечным ударом прошил Трубина – 1:0.

На 88 минуте "Заря" могла закрыть вопрос о победителе матча. Громов пробил по почти пустым воротам после того, как Трубин в борьбе с Перовичем выбил мяч. Но Матвиенко героически выбил мяч с линии ворот.

Почти сразу "горняки" могли отыграться. Тайсон прорвался на левом фланге и прострелил в штрафную на Майкона. Тот из удобной позиции пробил в касание, но не попал.

"Заря" все-таки отстояла минимальную победу и нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне.

Благодаря победе "Заря" вышла на вторую строчку, по крайней мере пока свой матч не сыграют "Динамо" с "Десной". "Шахтер" продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Заря – Шахтер видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ