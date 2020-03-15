Заря – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

15 марта "Заря" примет "Шахтер" в центральном матче 23 тура чемпионата Украины. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Матч "Заря" – "Шахтер" по телевидению покажет канал УНИАН. Онлайн игру можно просмотреть на ютуб-канале FootballHub.

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Начало матча "Заря" – "Шахтер" в 14:00. Поединок можно просмотреть, не покидая сайт Спорт24.

Заря – Шахтер: онлайн-трансляция

Для команд это третья встреча в этом сезоне. Два предыдущих поединка завершились победой "горняков" со счетом 4:3 и 2:1.

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