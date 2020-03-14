Заря – Шахтер: прогноз букмекеров на топ-матч УПЛ
Луганская "Заря" в первом матче второго этапа чемпионата Украины по футболу примет "Шахтер". Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов завоевать победу.
Заря – Шахтер: прогноз
Пока "Шахтер" комфортно удерживает первую строчку и несется к очередному чемпионству, луганский клуб борется за серебряные награды с "Динамо" и "Десной".
В матче с действующим чемпионом Украины подопечным Виктора Скрипника стоит набирать хотя бы какие-то очки, чтобы не выбыть из борьбы за награды УПЛ.
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Прогноз Pari Match
Последние четыре матча между клубами в Запорожье непременно завершались победами "Шахтера". Поэтому неудивительно, что "горняки" являются фаворитами игры. Коэффициент на победу дончан – 2,31.
Но последний раз "Заря" побеждала "Шахтер" именно в Запорожье. 10 декабря 2017 года поединок завершился победой луганчан 2:1.
Коэффициент, что команда Виктора Скрипника огорчит грозного соперника, одержав победу – 4,10.
Обе команды можно назвать бескомпромиссными. В 36 встречах было зафиксировано всего одну ничью. Коэффициент, игра завершится миром – 4.
Прогноз 1xbet
В противостоянии команд достаточно популярный счет 2:1. Коэффициент, что "Шахтер" одержит победу с таким счетом – 8. Если же такого результата достигнет "Заря" – коэффициент 13.
Также в компании 1xbet предлагают поставить на то, что в матче забьют оба клуба. Коэффициент, что голами отметятся две команды – 1,57. Если же нет – коэффициент 2,3.
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