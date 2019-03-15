Заря – Шахтер прогноз букмекеров на матч УПЛ

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Заря – Шахтер: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Заря – Шахтер прогноз букмекеров

В рамках чемпионата Украины "Шахтер" на выезде сыграет с "Зарей". Букмекеры оценили шансы команд на победу в центральном матче 22 тура.

Донецкий "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины. "Горняки" уверенно чувствуют себя на вершине турнирной таблицы, выигрывая у "Динамо" 7 очков. В свою очередь "Заря" ведет с "Александрией" борьбу за бронзовые награды. Команда Юрия Вернидуба проигрывает "александрийцам" 6 очков.

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В последнее время матчи между "Шахтером" и "Зарей" чрезвычайно эмоциональные и боевые. 7 октября коллективы расписали ничью в Харькове и "Шахтер" стремится одержать победу, чтобы закрепить свое лидерство. "Заря" же не против "вставить" палки в колеса дончан и приблизиться к "Александрии", которая свой матч "Шахтеру" проиграла.

Фаворит Спорт

Последнюю домашнюю игру "Заря" крупно проиграла "Шахтеру" 3:0 в апреле 2018-го. Теперь луганчане готовятся взять реванш и на их победу дают коэффициент 10,25. Гораздо скромнее коэффициент на успех гостей – 1,30. На ничью – 5,50.

Pari Match

В Pari Match на ничейный результат, который был зафиксирован в матче команд в октябре, дают 5,50. Победу "Шахтера" букмекеры оценивают коэффициентом 1,33. Успех "Зари", который станет сенсацией, – 8,50.

1xbet

Как и "Фаворит Спорт" с Pari Match, в 1xbet на ничейный результат дают коэффициент 5,50. Победу "Зари" букмекеры оценили в 8,20. "Шахтер" после ничьей с "Олимпиком" может выиграть свой пятый матч подряд в УПЛ. На победу команды Паулу Фонсеки коэффициент 1,34.

Поединок 22 тура чемпионата Украины "Заря" – "Шахтер" состоится в субботу, 16 марта. Начато матча, в 17:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ Шахтер ФК Заря
Источник: 24 Канал
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