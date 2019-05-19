Заря – Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Заря - Шахтер онлайн 19.05.019 -трансляции матча УПЛ
Заря – Шахтер: онлайн-трансляция / ФК "Шахтер"

Матч 29-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером", в воскресенье, 19 мая, можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Матч начнется в 17:00. Онлайн-трансляция поединка доступна с 16:40.

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Онлайн-трансляция матча "Заря" "Шахтер"

В этом поединке донецкий "Шахтер" может оформить чемпионство. Для этого "горнякам" нужно победить "Зарю" с любым счетом. "Заря" же занимает четвертое место и в случае победы может оторваться от "Мариуполя" в турнирной таблице.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер ФК Заря
Источник: 24 канал
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