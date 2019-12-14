Заря – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

14 декабря луганская "Заря" сыграет с донецким "Шахтером" в рамках 18 тура УПЛ. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Центральный поединок тура, в котором сойдутся лидеры первенства – "Заря" и "Шахтер". "Горняки" уверенно лидируют в чемпионате с 13-очковым отрывом от луганчан.

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В прошлом туре команда Виктора Скрипника обыграла на выезде "Динамо" (2:1). Эта победа позволила луганчанам обойти киевлян в таблице. Подопечные Луиша Каштру, в свою очередь, также одержали победу в УПЛ, уверенно разобравшись с "Олимпиком" (3:0).

Команды встречались между собой в 41 поединке. Из них "Шахтер" выиграл 35, а "Заря" – 5. И лишь однажды была зафиксирована ничья. Разница мячей – 104:27 в пользу "горняков". В последний раз "Заря" побеждала дончан 10 декабря 2017 года.

Заря – Шахтер: онлайн-трансляция