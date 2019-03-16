"Шахтер" минимально победил "Зарю" в чемпионате Украины: видео

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Заря – Шахтер: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Заря – Шахтер видео голов

"Заря" на домашнем поле принимала "Шахтер" в рамках 22 тура УПЛ. Обе команды обеспечили себе попадание в топ-6. Однако "Шахтер" борется за победу в чемпионате, а "Заря" – за третье место.

Заря – Шахтер 0:1
Гол: Жуниор Мораес, 25

Все в матче решил единственный точный удар нападающего "горняков" Жуниора Мораеса. На 25-й минуте бразилец в касание замкнул навес Болбата и открыл счет в матче. Для форварда это 16-ый гол в чемпионате Украины.

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При этом что перед началом матча бразилец со всеми пел гимн Украины, положив руку на сердце.

Все, на что удосужилась "Заря" в первом тайме – удар Силаса со штрафного. Но он был неточен.

Зато во втором тайме Будковский должен был сравнивать счет. Но форвард не сумел переиграть Пятова.

Теряли свои возможности и гости. Коваленко дважды пробивал, но каждый раз попадал в соперника. Мораес в касание замыкал прострел с фланга, но на линии ворот попал в Тимчика, после чего Луис Фелипе поймал мяч. В конце матча Мораеса пришлось заменить – игрок получил повреждение.

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"Шахтер" минимально побеждает и выигрывает первую часть чемпионата Украины. В активе донецкой команды 54 набраны очки. Отрыв от второго "Динамо", у которого еще матч против "Олимпика" впереди, составляет 10 очков.

"Заря" же остается на четвертой позиции. У команды 32 очка.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ Шахтер ФК Заря
Источник: 24 Канал
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