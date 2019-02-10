"Заря" щедро переплатит за переход игрока "Порту"

Луганская "Заря" щедро переплатит за переход защитника португальского "Порту" Фернанду Фонсеки.

Трансферная стоимость Фонсеки составляет 700 тыс. евро, но португальский клуб получит от "Зари" 2,5 млн евро, сообщает издание A Bola.

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21-летний португальский футболист подпишет контракт с луганским клубом на два с половиной сезона.

Отметим, что авторитетное издание Transfermarkt уже указывает Фонсеку в роли игрока "Зари", хотя ни луганчане, ни португальцы официально не сообщали о договоренности.

В текущем сезоне защитник выступал за молодежную команду "Порту". За первую команду "драконов" в своей карьере Фонсека провел лишь один поединок.

Прошлый чемпионат он на правах аренды провел в составе "Эшторила". На его счету 29 матчей за юношеские и молодежные сборные Португалии.

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