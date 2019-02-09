"Заря" усилится игроком из топ-клуба чемпионата Португалии

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Фернандо Фонсека перейдет в "Зарю"
Фернандо Фонсека перейдет в "Зарю" / ФК "Порту"

Защитник "Порту" Фернандо Фонсека станет игроком луганской "Зари" на полноценной основе.

21-летний футболист согласовал с луганчанами детали личного соглашения, срок которого составит 2,5 года, сообщает португальское издание Record.

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Интересно, что авторитетное издание Transfermarkt уже указывает Фонсеку в роли игрока "Зари". В текущем сезоне защитник выступал за молодежную команду "Порту", а прошлый чемпионат на правах аренды провел в составе "Эшторила".

Фернандо Фонсека является воспитанником "Порту", однако за первую команду "драконов" в своей карьере провел только один поединок. Фонсека играет на позиции правого защитника. На его счету 29 матчей за юношеские и молодежные сборные Португалии.

Спорт 24 сообщал, что нападающий луганской "Зари" бразилец Рафаэль Ратао стал игроком "Словану" из Братиславы. Игрок будет выступать в Словакии на правах аренды с возможностью последующего выкупа братиславцев.

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Теги: Футбол ФК Заря Спорт
Источник: 24 Канал
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