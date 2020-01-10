"Заря" усилится тремя легионерами

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о трансферах луганского клуба зимой. Команду покинут несколько футболистов, однако будут и новички.

"Зарю" уже покинули три футболиста: Филипп Будковский, Леван Арвеладзе и вратарь Рафаэль.

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По словам Рафаилова, пока агенты ищут новые клубы для нескольких футболистов.

Я думаю это будет Дима Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдет в клуб Премьер-лиги. Ищем команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты,

– цитирует Рафаилова сайт "Зари".

Относительно новичков Рафаилов заявил, что на сбор в Запорожье приедут три новых игрока.

Пока назову только их национальности. Первый из них бразилец, второй латыш, который долгое время играл за пределами Латвии и является воспитанником одного из немецких клубов, и третий камерунец, который долгое время играл в Португалии. Этого камерунца мы хотели пригласить еще летом, но не смогли договориться. Сейчас все нюансы улажены. Есть некоторые проблемы с документами, но я думаю, что мы со всем справимся,

– резюмировал гендиректор "Зари".

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По словам Рафаилова, эти три футболиста близки к подписанию контрактов с "Зарей" и отправятся на сбор в Турцию.

Рафаилов заявил, что в Турцию на просмотр приедут еще несколько футболистов. "По количеству пока не скажу точно. Но наши возможности не безграничны".

"Заря" после 18 туров УПЛ занимает 3 место из 34 очками.