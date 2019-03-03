"Заря" разгромила "Ворсклу" в матче чемпионата Украины

И луганская "Заря", и полтавская "Ворскла" претендуют на четвертое место в УПЛ. Кроме того, обе команды еще не гарантировали себе попадание в топ-6. Поэтому между ними ожидался ожесточенный поединок.

Заря – Ворскла 3:0

Голы: Силас, 45+1, Громов, 62, Караваев, 77

Команды матч в Запорожье начали довольно осторожно. Никто не хотел "нарваться" на атаку соперника. Поэтому моментов было мало в первом тайме. В "Ворскле" следует отметить только удар Шарпара.

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Еще в первом тайме наставнику "Ворсклы" Василию Сачко пришлось провести замену. Вместо защитника Пердуты вышел Ребенок. Травма или изменение тактики – так и не было известно.

На 25-й минуте произошла стычка на поле. Артур в воздухе столкнулся с Громовым. После чего последний оказался на газоне и держался за лицо. Это не понравилось Хомченовскому, который сразу подбежал к сопернику. Туда же направились и остальные футболисты. Но арбитр не дал перерасти этому в схватку – желтая карточка для Артура и игра продолжилась.

До забитого гола можно еще вспомнить момент Караваева. Но он не сумел обыграть голкипера Ткаченко, который в воротах заменил Шуста.

В конце первого тайма Ткаченко сыграл на выходе, кулаками выбив мяч. Навес же шел на Тимчика. Поэтому произошло столкновение, после которого игрок "Зари" оказался на газоне. Однако арбитр не увидел нарушения в этом эпизоде. Поэтому игра продолжилась.

Первый гол в матче был забит уже в добавленное к первому тайму время. Тимчик получил пас на фланге. На линии штрафной он прошел в борьбе Ребенка. Последний в падении сумел выбить мяч из-под ног соперника. Но неудачно. Как раз туда, где стоял Будковский в штрафной площадке. Нападающий спиной к воротам сбросил мяч под удар Силаса, и полузащитник мощно низом пробил в угол ворот.

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Уже во втором тайме команды стали играть более активно впереди. Но голы продолжили влетать в ворота "Ворсклы". Громов удвоил счет, пробив в падении после скидки от партнера. При этом никто не сумел помешать полузащитнику "Зари" пробить из пределов штрафной.

Ответить "Ворскла" могла почти сразу. Но после удара Васина со штрафного мяч попал в перекладину ворот. А после дриблинга Шарпара мяч отскочил к его партнеру, но пробить с близкого расстояния Луиса Фелипе тот не сумел.

Вскоре "Заря" могла сделать счет разгромным. Тимчик с острого угла хоть и пробил, но слишком слабо и в руки вратарю.

И разгрома "Ворскла" не избежала. Третий гол в исполнении "Зари" получился очень красивым. После подачи с углового игроки луганского клуба подхватили мяч и продолжили атаку. Все закончилось навесом на Караваева. Защитник одним касанием принял мяч, а вторым мощно пробил в верхний угол ворот.

В конце новичок полтавчан Шехич мог отквитать один гол. Но пробил низом мимо рамы ворот.

"Заря" побеждает и поднимается на четвертое место. "Ворскла" опускается на шестую позицию. Команда за два первых матча в 2019 году пропустила семь голов, так и не забив ни одного.