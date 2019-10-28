"Заря" выставила на трансфер четырех футболистов, включая перспективного вратаря

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Фелипе
Фелипе / zarya-lugansk.com

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что клуб выставил на трансфер четырех футболистов. Луганчане хотят продать Уративу, Матеуса, Фелипе и Ивановича.

Рафаилов в интервью сайту "Зари" выразил надежду, что игроки покинут луганскую команду во время ближайшего трансферного окна.

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Урата, Матеус, Фелипе и Иванович на контракте с "Зарей". Тренируются с дублем и идти никуда не хотят. Они выставлены на трансфер и надеюсь в это трансферное окно клуб покинут,
– сказал Рафаилов.

22-летний вратарь Фелипе перешел в "Зарю" зимой 2018 года. Его контракт действует до конца 2020 года. Трансферная цена на бразильца составляет 500 тысяч евро.

23-летний бразилец Матеус присоединился к луганчанам в марте 2019 года, подписав контракт до 2021 года. Его цена на трансферном рынке составляет 300 тысяч евро.

Информации об Урате и Ивановиче нет на официальном сайте "Зари" и Украинской премьер-лиги.

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Также Рафаилов прокомментировал будущее легионеров Силаса и Рафаэля, которые были отданы в аренду. Силас выступает в аренде в израильском "Ирони", а Рафаэль – в братиславском "Словане".

Если Силас и Рафаэль потребуются главному тренеру, то могут вернуться. Все зависит от игроков. Мы готовы некоторых наших футболистов отдать в аренду. Некоторые из них уже в аренде. Вопрос в том, хотят ли их брать,
– сказал Рафаилом.

В конце концов, Рафаилов заявил, что "Заря" не рассматривала вопрос о приглашении Евгения Хачериди. Как известно, защитник перешел в "Динамо" Брест.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Заря
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