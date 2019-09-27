Зашел в раздевалку и подумал: "И это все?", – Тайсон Фьюри о победе над Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о психологических проблемах, связанных с боем против Владимира Кличко. Боксеры провели бой 28 ноября 2015 года и британец победил решением судей.

Фьюри рассказал, что у него была цель стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Читайте также: Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве

Когда мне сказали, что я буду драться против Владимира Кличко, я подумал: "Если я выиграю, то у меня больше не будет цели". Выходя на этот бой, я понимал, что меня ждут катастрофические последствия. Я вышел на поединок с депрессивным настроением, в тренировочном лагере я чувствовал себя так же. Я знал, что одержу победу над ним.

Я сказал своим родным: "Каким бы ни был результат этого боя, я, вероятно, больше не буду драться". Я вышел на ринг и победил Владимира Кличко. В течение пяти минут я был счастлив. Затем я зашел в раздевалку и подумал: "И это все?". Я завоевал пять чемпионских титулов, избил второго по продолжительности доминирования чемпиона в истории хэвивейта. Что делать дальше? У меня больше не было цели,

– цитирует Тайсона WBN.

После неожиданного поражения Кличко хотел провести реванш, который был предусмотрен контрактом на первый бой. Боксеры долго договаривались о реванше, но Тайсон объявил о завершении карьеры.

К слову: Победил бы Усика со связанной рукой за спиной, позволю вам выбрать, какой – Тайсон Фьюри

Кличко после долгой паузы провел титульный поединок против Джошуа и потерпел поражение. В свою очередь Фьюри возобновил карьеру и провел несколько боев, в частности, против Деонтея Уайлдера.

В последнем поединке Тайсон победил Отто Валлина, но получил жуткое рассечение, из-за которого бой мог быть остановленным.