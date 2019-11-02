Защитник "Динамо", который не сыграл ни одного матча за киевлян, получил вызов в свою сборную

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Карлос Самбрано
Карлос Самбрано / ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано получил вызов в национальную сборную Перу.

Карлос Самбрано получил вызовы на матчи сборной Перу против Колумбии и Чили. Первый матч состоится 15 ноября, второй – 20 ноября. Обе игры состоятся в Перу.

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Стоит добавить, что Карлос Самбрано является одним из игроков основы сборной Перу. В 2019 году он стал вице-чемпионом Южной Америки в ее составе. Однако за "Динамо" в официальном матче он так и не сыграл ни одного матча. Только в этом сезоне начал попадать в заявку на сезон.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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