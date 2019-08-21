Защитник "Динамо" назвал команду, которая выиграет чемпионат Украины в этом сезоне

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич заявил, что киевский клуб станет чемпионом в сезоне Премьер-лиги 2020/21.

Хорват считает, что киевляне станут чемпионами, ведь у "бело-синих" более сыгранный состав, чем у "Шахтера".

Читайте также: Суркис назвал футболистов "Динамо", которых точно не продаст

"Мы хорошо начали сезон, ведь выиграли Суперкубок Украины. Да, потом проиграли "Шахтеру" в УПЛ. Но чемпионат только начался. Все впереди", – сказал Пиварич в интервью Tribuna.com.

И "Шахтер", и "Динамо" – это две очень хорошие команды. Но в этом году маленькое преимущество на нашей стороне, ведь у нас стабильный и сыгранный состав. Мы выиграем чемпионат Украины в этом сезоне.

Также Пиварич прокомментировал вылет "Динамо" из Лиги чемпионов. Киевляне в третьем раунде квалификации уступили "Брюгге" (0:1, 3:3).

"Очень жаль, что опять не прошли в Лигу чемпионов. Мы очень сильно хотели играть в этом турнире, старались и переживали. Вы сами знаете, кому мы проиграли в прошлом году. "Аякс" потом дошел до полуфинала Лиги чемпионов. И "Динамо" – это единственная команда, которой они не забили на выезде", – отметил хорват.

Читайте также: "Динамо" пересняли командное фото с Михайличенко: вне кадра двое футболистов

Сейчас "Динамо" идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. Отставание от лидера "Шахтера" составляет 6 очков, но у киевлян есть еще игра в запасе (25 сентября против "Мариуполя").