Защитник "Динамо" оказал помощь жертвам пожара на родине: фото

Центральный защитник "Динамо" Карлос Самбрано, которій досрочно получил отпуск, несколько дней назад прибыл на родину в Перу.

12 декабря 30-летний футболист прибыл в родной для себя Кальяо, где вместе с отцом и братом оказал посильную помощь жертвам пожара, пишет Sport.ua.

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Несколько недель назад в этом месте произошел серьезный пожар, в ходе которого несколько человек погибли, а множество лишились крова и без средств к существованию.

Самбрано вместе с семьей организовал доставку предметов первой необходимости, пообщался с пострадавшими, а также выразил им моральную поддержку.

Hace unas semanas se registró un incendio en jr.GUISSE (CALLAO)donde hubo fallecidos y muchas familia lo perdieron casi todo, hoy con mi Padre y Hno @5zambranocz quisimos caerles de sorpresa, intentando hacerles olvidar ese mal momento, créanme que nos fue SÚPER BIEN ️ pic.twitter.com/AVlne8fPZ1 — Marco Zambrano (@MarcoZambrano05) 12 декабря 2019 г.

Напомним, что Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек. Одна из девушек, которую якобы избил перуанец, еще не достигла совершеннолетия.