Защитник "Динамо" оказал помощь жертвам пожара на родине: фото

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Карлос Самбрано / Фото из открытых источников

Центральный защитник "Динамо" Карлос Самбрано, которій досрочно получил отпуск, несколько дней назад прибыл на родину в Перу.

12 декабря 30-летний футболист прибыл в родной для себя Кальяо, где вместе с отцом и братом оказал посильную помощь жертвам пожара, пишет Sport.ua.

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Несколько недель назад в этом месте произошел серьезный пожар, в ходе которого несколько человек погибли, а множество лишились крова и без средств к существованию.

Самбрано вместе с семьей организовал доставку предметов первой необходимости, пообщался с пострадавшими, а также выразил им моральную поддержку.

Напомним, что Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек. Одна из девушек, которую якобы избил перуанец, еще не достигла совершеннолетия.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Перу Динамо
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