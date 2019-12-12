Защитник "Динамо" оказал помощь жертвам пожара на родине: фото
Центральный защитник "Динамо" Карлос Самбрано, которій досрочно получил отпуск, несколько дней назад прибыл на родину в Перу.
12 декабря 30-летний футболист прибыл в родной для себя Кальяо, где вместе с отцом и братом оказал посильную помощь жертвам пожара, пишет Sport.ua.
Читайте также: Последний шанс для "Динамо": анонс на решающий матч Лиги Европы с "Лугано"
Несколько недель назад в этом месте произошел серьезный пожар, в ходе которого несколько человек погибли, а множество лишились крова и без средств к существованию.
Самбрано вместе с семьей организовал доставку предметов первой необходимости, пообщался с пострадавшими, а также выразил им моральную поддержку.
Напомним, что Карлос Самбрано обвиняется в избиении двух девушек. Одна из девушек, которую якобы избил перуанец, еще не достигла совершеннолетия.