Защитник "Динамо" полетит в Португалию, чтобы договориться о трансфере в топ-клуб

Португальский клуб "Бенфика" проявляет интерес к защитнику "Динамо" Сидклею.

В 26-летнем бразильце португальский клуб видит замену своему левому защитнику Гримальдо, который хочет покинуть команду в январе.

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По информации A Bola, Сидклей посетит в этом месяце Лиссабон, чтобы встретиться с руководителями "Бенфики".

26-летний футболист, который не играл за киевское "Динамо" в этом сезоне, надеется урегулировать свое будущее в ближайшее трансферное окно.

"Бенфика" оценивает возможности на позицию левого защитника своей команды. Кроме того, коуч Бруно Лаге уверен в Нуну Тавареши, который начал сезон как правый защитник и хорошо адаптировался.

Сидклей перешел в "Динамо" летом 2018 года из "Коринтианса". Ранее была информация, что бразильский клуб хочет вернуть защитника "Динамо".