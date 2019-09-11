Защитник "Динамо" помог своей сборной сенсационно обыграть Бразилию: видео

Сборная Бразилии сыграла товарищеский матч против сборной Перу. И потерпела неожиданное поражение.

Эти сборные между собой встречались за два месяца до того, когда сыграли в финале Кубка Америки. Тогда сильнее оказались бразильцы, а сам турнир проходил у них на родине. На этот раз матч сыграли на нейтральном поле – в Лос-Анджелесе.

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Как и в предыдущем матче, так и в этой игре, за сборную Перу сыграл защитник "Динамо" Карлос Самбрано. Он мог летом покинуть киевлян, ведь не проходил с ним сборы. Но так и не нашел где продолжить карьеру, поэтому был внесен "Динамо" в заявку на сезон.



Карлос Самбрано (второй слева в верхнем ряду) в матче за сборную Перу

Самбрано в этом матче отыграл всего 69 минут. Он не дал отличиться соперникам. При том, что за бразильцев сыграл Неймар, который пока не провел ни одного матча за ПСЖ в этом сезоне.

Единственный гол в матче был незадолго до конца игры. Партнер Самбрано по защите Абрам удачно сыграл головой после подачи со штрафного.

Видеообзор матча Бразилия – Перу