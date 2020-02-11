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Защитник "Динамо" сделал невероятный сейв, выбив шайбу в воздухе – видео

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Руслан Лисин / УХЛ

Защитник харьковского МХК "Динамо" Руслан Лисин в матче против "Кременчуга" не просто сделал супер-сейв, помогая своему же голкиперу отбить шайбу, но и проявил по-бейсбольному красивую технику.

После удара соперника шайба попала в голкипера и уже летела по дуге в ворота. Однако Руслан Лисин в последний момент сумел выбить ее в воздухе.

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На то время "Динамо" проиграло дома 0:2, а сам матч закончился разгромом харьковчан 1:8.

Видео невероятного сейва защитника "Динамо"

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта МХК "Динамо" Хоккей
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