Защитник "Динамо" Шабанов попал в сборную недели Лиги Европы по данным WhoScored

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Шабанов попал в сборную недели от WhoScored
Шабанов попал в сборную недели от WhoScored / ФК "Мальме"

Портал WhoScored опубликовал свою сборную недели по итогам матчей Лиги Европы. В ней нашлось место и для центрального защитника "Динамо" Артема Шабанова.

Шабанов занял место в центре защиты сборной от WhoScored. Его оценка составила 7,8 за матч, что является самым низким баллом среди всех игроков в этой команде.

Как это было: "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы

При этом стоит отметить, что Шабанов сыграл против "Мальме" лишь потому, что другой центральный защитник киевского клуба – Никита Бурда – отбывал дисквалификацию.


Шабанов за матч против "Мальме" получил 7,8 балла от WhoScored (фото: ФК "Динамо")

Больше всего баллов от WhoScored получил Кешеру из "Лудогорца". Он оформил хет-трик в ворота московского ЦСКА, а его команда победила 5:1.

Это стоит увидеть: Как российские ЦСКА и "Краснодар" опозорились в Лиге Европы, пропустив по 5 голов

Также 10 баллов у Дзаньоло из "Ромы". Он забил в матче против "Башакшехира", а еще дважды отдал результативные пасы. В 9,1 балла оценен Шпорар, забивший курьезный гол в ворота бывшего голкипера "Ливерпуля" Кариуса.

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Теги: Лига Европы Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 канал
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