24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Защитник "Динамо" U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга – видео невероятного гола

9 Читати новину українською
Динамо U-21 - Валмиера результат / ФК "Динамо"

Молодежка "Динамо" в понедельник, 10 февраля, сыграла контрольный матч с латвийской "Валмиерой". Команда Юрия Мороза одержала убедительную победу со счетом 4:1.

Самый эффектный из четырех голов был первый - от защитника Евгения Опанасенко. Тот забросил мяч за спину голкиперу ударом с фланга.

К теме: Как де Пена забил за "Динамо" с центра поля – видео шедеврального удара

Видео гола Опанасенко

Также отметим гол зимнего новичка "Динамо" нигерийца Бенито. Форвард перехватил пас голкипера и мастерски перекинул через него мяч.

Видео гола Бенито

 

Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
сегодня
15991
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:46 Защитник "Динамо" U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга – видео невероятного гола
Юрій Семенюк 9
сегодня 10:59 "Барселона" вырвала победу над "Бетис" благодаря трем результативным пасам Месси – видео
Ігор Саджениця 65
сегодня 09:33 "Интер" разгромил "Милан" в дерби несмотря на гол Ибрагимовича – видео
Ігор Саджениця 186
9 февраля 13:05 Бех-Романчук блестяще выиграла золото на турнире в Польше, обновив рекорд
Юрій Семенюк 135
9 февраля 08:40 20-летний швед Дюплантис побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом: видео
Вісент Луїс 866
Новости
Больше новостей
Залиште відгук