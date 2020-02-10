Защитник "Динамо" U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга – видео невероятного гола

Молодежка "Динамо" в понедельник, 10 февраля, сыграла контрольный матч с латвийской "Валмиерой". Команда Юрия Мороза одержала убедительную победу со счетом 4:1.

Самый эффектный из четырех голов был первый - от защитника Евгения Опанасенко. Тот забросил мяч за спину голкиперу ударом с фланга.

К теме: Как де Пена забил за "Динамо" с центра поля – видео шедеврального удара

Видео гола Опанасенко

Также отметим гол зимнего новичка "Динамо" нигерийца Бенито. Форвард перехватил пас голкипера и мастерски перекинул через него мяч.

Видео гола Бенито