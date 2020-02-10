Защитник "Динамо" U-21 эффектно перебросил голкипера с фланга – видео невероятного гола
Молодежка "Динамо" в понедельник, 10 февраля, сыграла контрольный матч с латвийской "Валмиерой". Команда Юрия Мороза одержала убедительную победу со счетом 4:1.
Самый эффектный из четырех голов был первый - от защитника Евгения Опанасенко. Тот забросил мяч за спину голкиперу ударом с фланга.
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Видео гола Опанасенко
Также отметим гол зимнего новичка "Динамо" нигерийца Бенито. Форвард перехватил пас голкипера и мастерски перекинул через него мяч.
Видео гола Бенито
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