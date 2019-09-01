Защитник "Динамо" выбыл на длительный срок
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов снова травмировался. Футболист пропустит примерно месяц из-за травмы.
20-летний украинец получил мышечную травму на тренировке, повредив переднюю поверхность бедра.
Читайте также: Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
На этот момент футболист проходит реабилитацию, поэтому не тренируется с командой. Восстановление игрока ожидается в конце сентября-начале октября.
Попов не участвовал в последних матчах и первой команды своего клуба, и молодежной.
Летом Денис вместе с партнерами по сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в Польше.
В лазарете киевлян продолжает находиться Миккель Дуелунд. Ранее сам футболист заявил, что ему нужна операция, поэтому он не сможет помочь "Динамо" еще 5-6 недель.
Однако в клубе рассказали, что датчанин сможет вернуться к тренировкам через 2 недели.