Защитник "Динамо" выбыл на длительный срок

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов снова травмировался. Футболист пропустит примерно месяц из-за травмы.

20-летний украинец получил мышечную травму на тренировке, повредив переднюю поверхность бедра.

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На этот момент футболист проходит реабилитацию, поэтому не тренируется с командой. Восстановление игрока ожидается в конце сентября-начале октября.

Попов не участвовал в последних матчах и первой команды своего клуба, и молодежной.

Летом Денис вместе с партнерами по сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в Польше.

В лазарете киевлян продолжает находиться Миккель Дуелунд. Ранее сам футболист заявил, что ему нужна операция, поэтому он не сможет помочь "Динамо" еще 5-6 недель.

Однако в клубе рассказали, что датчанин сможет вернуться к тренировкам через 2 недели.