Защитник "Ювентуса" Ругани заболел коронавирусом

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19.

Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста. Тест, который проходил Ругани, выявил присутствие коронавируса в организме спортсмена.

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"Ювентус" сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, которые непосредственно контактировали с игроком.

Ранее 23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.

Спортивные мероприятия в Италии отложены до 3 апреля. Северные регионы Италии оказались на строгом карантине из-за активного роста числа зараженных коронавирусом COVID-19. В целом в стране было зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения.

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