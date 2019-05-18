Шевченко вызвал юного футболиста "Карпат" в сборную Украины

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Александр Авраменко
Александр Авраменко / ФК "Карпаты"

Защитник "Карпат" Александр Авраменко получил вызов на общий сбор национальной и молодежной сборных Украины.

Об этом "Карпаты" сообщили на официальном сайте.

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20-летний Авраменко играет за вторую команду "Карпат". В нынешнем сезоне он лишь дважды попадал в заявку первой команды львовян на матчи УПЛ и еще не дебютировал на взрослом уровне.

Сбор национальной команды начнется 25 мая.

Спорт 24 писал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал полный список игроков, вызванных для подготовки и участия в квалификационных матчах Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты Сборная Украины по футболу
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