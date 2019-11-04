Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
26-летний защитник "Монако" Рубен Агилар был удален в концовке матча 12-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" (0:1).
Рубен Агилар вышел на поле на замену на 69-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу соперника. Доиграть встречу до конца он не смог – на 2-й компенсированной к основному времени матча минуте он получил красную карточку.
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Уходя с поля, Агилар ударил со всей силы ногой по аппаратуре системы видеоповторов (VAR), чем вызвал недовольство болельщиков и официальных лиц.
"Сент-Этьен", набрав 18 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата, а "Монако" – на 15-м месте.
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