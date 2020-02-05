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Защитник сборной Украины может продолжить карьеру в Польше

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Богдан Бутко / Footboom

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко может продолжить карьеру в Польше.

По информации "Динамомания", украинец ведет переговоры с "Лехом", который планирует подписать игрока на правах аренды до конца сезона.

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Бутко потерял место в стартовом составе "Шахтера", проиграв конкуренцию Сергею Болбату и бразильцу Додо. "Горняки" не взяли Богдана на зарубежные тренировочные сборы, что свидетельствует о том, что тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

Богдан Бутко – воспитанник "Шахтера". В течение карьеры защитник на правах аренды выступал за "Волынь", "Ильичевец" (ныне "Мариуполь") и российский "Амкар". Действующий контракт связывает защитника с "Шахтером" еще на полтора года.

"Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте в УПЛ, опережая "Динамо" на 14 очков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Новости Польши Футбол Трансферы Шахтер
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