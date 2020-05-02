Защитник сборной Украины официально перешел в российский "Рубин"

Защитник сборной Украины по хоккею Игорь Мережко стал игроком тюменского "Рубина".

Об этом сообщает официальный сайт Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Информация о продолжительности контракта не разглашается.

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Последним клубом Мережко был "Хумо" из Узбекистана. В прошлом сезоне украинец сыграл 54 матча, набрав 14 очков.

Добавим, что амбициозный ташкентский "Хумо" прекратил свои выступления в ВХЛ после первого же сезона.

Тюменский "Рубин" же выступает в ВХЛ, и в сезоне 2019/20 клуб вышел в 1/4 финала плей-офф турнира, но соревнования были досрочно завершены из-за коронавируса.

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