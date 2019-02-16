Защитник сборной Украины перешел в один из лучших клубов Хорватии

Защитник "Зари" Александр Сваток продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Игрок будет выступать за местный "Хайдук".

24-летний футболист подписал с новым клубом контракт сроком на 3,5 года, сообщает официальный сайт луганчан.

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Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что луганчане могли выручить за футболиста около 200 тысяч евро.

В последнее время Александр попал в немилость руководства луганчан за отказ продлить контракт с "Зарей". В частности, защитник был переведен в дубль.

В луганскую команду Сваток перешел летом 2017 года с "Днепра", за время пребывания в расположении луганчан он провел 53 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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