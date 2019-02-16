Защитник сборной Украины перешел в один из лучших клубов Хорватии
Защитник "Зари" Александр Сваток продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Игрок будет выступать за местный "Хайдук".
24-летний футболист подписал с новым клубом контракт сроком на 3,5 года, сообщает официальный сайт луганчан.
Читайте также: "Заря" подписала контракт с вратарем "Шахтера"
Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что луганчане могли выручить за футболиста около 200 тысяч евро.
В последнее время Александр попал в немилость руководства луганчан за отказ продлить контракт с "Зарей". В частности, защитник был переведен в дубль.
В луганскую команду Сваток перешел летом 2017 года с "Днепра", за время пребывания в расположении луганчан он провел 53 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Женская сборная Украины сыграет против России в матче за 3 место на чемпионате Европысегодня , 12:09
-
Биатлон: Кристиансен неожиданно победил в спринте в Солт-Лейк-Сити, украинцы за пределами топ-3015 февраля , 21:45
-
Свитолина в драматическом матче проиграла Халеп и не вышла в финал турнира в Дохе15 февраля , 17:51
Комментарии