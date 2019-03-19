Защитник сборной Украины рассказал, как будет останавливать звездного Роналду

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал, как планирует играть против лидера сборной Португалии Криштиану Роналду в первом матче отбора к Евро-2020, если выйдет в стартовом составе своей команды.

Соболь выделил скорость и технику звездного португальца.

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"Думаю, с этим исполнителем нужно всегда играть плотно, не давать ему пространства, иначе проблем в обороне не избежать. Скорость и техника у Криштиану Роналду на самом высоком уровне. Важно ни на секунду не выключаться из игры", – цитирует Соболя zbirna.com.

Однако Эдуард не считает, что если закрыть лидера португальцев, то полдела будет сделано.

"Ни в коем случае. Подопечные Фернанду Сантуша и без Криштиану Роналду выиграли свою группу Лиги наций, опередив самые сильные сборные Италии и Польши. У португальцев чуть ли не каждый игрок может доставить хлопот сопернику. Но если действовать дисциплинированно и отталкиваться от своей игры, все может получиться", – сказал футболист.

Отметим, что Соболь, который выступает в чешском "Яблонеце", сыграл за сборную Украины в 10 матчах. В его активе одна результативная передача. Прямыми конкурентами Эдуарда являются Виталий Миколенко и Николай Матвиенко.

В пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. 25-го марта сборная Украины тоже на выезде сыграет против Люксембурга.

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