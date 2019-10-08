Защитник сборной Украины травмировался на сборах перед матчами с Литвой и Португалией

Сборная Украины понесла потери перед матчами квалификации Евро-2020. Травму получил левый защитник Виталий Миколенко.

О травме игрока сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

"Команда собралась, все хорошо. Единственное, что беспокоит, – у Миколенко небольшая микротравма. Он сделал обследование, посмотрим на серьезность повреждения, а потом будем принимать решение. Несколько дней Виталий не будет тренироваться", – рассказал Шевченко.

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Напомним, уже в пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет против Литвы матч квалификации Евро-2020. Игра состоится в Харькове. После этого "сине-желтые" в понедельник, 14 октября, сыграют против сборной Португалии. Именно по итогам этих матчей сборная Украины может оформить себе путевку на чемпионат Европы.