Защитник "Шахтера" Додо получил вызов в сборную Бразилии

Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил вызова в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.

Олимпийская сборная Бразилии по футболу сыграет матчи отбора на Олимпиаду-2020 в Токио. Команда соберется уже 3 января. После этого на команду с 18 января до 9 февраля будут ждать матчи отбора.

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Сначала Бразилия сыграет в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Две лучшие команды из группы выйдут в финальный квартет, где и будут разыграны две путевки на Олимпиаду-2020.