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Защитник "Шахтера" травмировался в матче за сборную Бразилии

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Додо за сборную Бразилии / Globo Esporte

Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил травму в матче за олимпийскую сборную Бразилии.

Додо травмировался в матче против Колумбии. Он почувствовал боль в левой лодыжке, поэтому его пришлось заменить. Игрок уже прошел обследование и получил медицинскую помощь, но на следующий матч сборной против Уругвая выйти не получится. По сообщению Globo Esporte, его в этом матче заменит Гуга. Сыграет ли Додо в заключительном матче – пока тоже неизвестно.

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Додо и еще один игрок "Шахтера" Майкон получили вызов в сборную Бразилии U-23, которая 3 января начала подготовку к матчам отбора на Олимпиаду-2020. Сами матчи начались 18 января. Бразилия сначала обыграла Перу, Уругвай, Боливию и Парагвай. Выйдя из группы, команда сыграла вничью с Колумбией. Впереди команду ожидают матчи с Уругваем (7 февраля) и Аргентиной (10 февраля). Две лучшие команды из группы выйдут на Олимпиаду-2020.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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