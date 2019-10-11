Защитник "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим игроком сентября в УПЛ

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Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко / ФК "Зоря"

Украинская премьер-лига определила лучшего игрока и тренера в сентябре. Победу одержал защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко и тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь.

Всего в голосовании за лучшего игрока приняло участие около 2000 любителей футбола. 34% из них отдали голос именно за Михайличенко. Ближайший преследователь – Александр Филиппов из "Десны" набрал лишь 16%, говорится на сайте УПЛ.

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Что касается лучшего тренера, то Александр Рябоконь набрал 41% голосов, лишь на один процент опередив наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Напомним, в голосовании за топ-футболиста принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура". Михайличенко попал в эту номинацию по итогам 6-го тура УПЛ, когда "Заря" сыграла вничью с "Динамо".

Зато Александр Рябоконь дважды признавался лучшим тренером в сентябре – в 7-ю и 9-ю турах. В первом случае "Десна" на выезде победила "Динамо", а во втором – тоже на выезде разгромила "Мариуполь". Благодаря этому команда закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Десна ФК Заря
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