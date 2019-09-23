Защитнику сборной Украины разбили лицо в матче чемпионата Бельгии: кровавое фото
Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун не сумел доиграть матч чемпионата против "Зюльте-Варегема".
Пластуну разбили лицо в первом тайме. На второй тайм он уже не вышел.
Стоит отметить, что в этом матче дублем отметился нападающий сборной Украины Роман Яремчук. При этом "Гент" доигрывал матча в меньшинстве после удаления Оджиджа-Офоэ.
Как это было: Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения
Стоит добавить, что и Пластун, и Яремчук получили вызов в национальную сборную Украины на матчи против Литвы и Португалии.
Источник: 24 канал
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