Защитнику сборной Украины разбили лицо в матче чемпионата Бельгии: кровавое фото

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Игорь Пластун с разбитым лицом
Игорь Пластун с разбитым лицом / kaagent.be

Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун не сумел доиграть матч чемпионата против "Зюльте-Варегема".

Пластуну разбили лицо в первом тайме. На второй тайм он уже не вышел.

Стоит отметить, что в этом матче дублем отметился нападающий сборной Украины Роман Яремчук. При этом "Гент" доигрывал матча в меньшинстве после удаления Оджиджа-Офоэ.

 Как это было: Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения

Стоит добавить, что и Пластун, и Яремчук получили вызов в национальную сборную Украины на матчи против Литвы и Португалии.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 канал
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