Защитнику сборной Украины разбили лицо в матче чемпионата Бельгии: кровавое фото

Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун не сумел доиграть матч чемпионата против "Зюльте-Варегема".

Пластуну разбили лицо в первом тайме. На второй тайм он уже не вышел.

Стоит отметить, что в этом матче дублем отметился нападающий сборной Украины Роман Яремчук. При этом "Гент" доигрывал матча в меньшинстве после удаления Оджиджа-Офоэ.

Как это было: Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения

Стоит добавить, что и Пластун, и Яремчук получили вызов в национальную сборную Украины на матчи против Литвы и Португалии.