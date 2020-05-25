Заслуженный тренер Украины Роман Зубрилов внезапно умер в России

Знаменитый тренер по биатлону Роман Зубрилов умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

Такую информацию подтвердил главный тренер сборной Тюменской области Максим Кутаевский, в которой Зубрилов отвечал за резервный состав, сообщает ТАСС.

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Что известно о Романе Зубрилове

Зубрилов был заслуженным тренером Украины, кандидатом педагогических наук, автором статей и научно-методических пособий для специалистов по биатлону. Родился в Киеве в 1964 году.

Роман Зубрилов – бывший муж известной украинской и белорусской биатлонистки Елены Зубриловой, которая в период с 1993-го по 2000 год стала 4-кратной чемпионкой мира и 21-кратной победительницей этапов Кубка мира. В 2002 году после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Зубрилова переехала в Беларусь.

Последние восемь лет Роман Зубрилов работал в сборной Тюменской области.