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Затянул с операцией: у лидера "Шахтера" хронические проблемы со здоровьем

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Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос страдает пубалгией – хронической болезнью паха.

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о характере повреждения у лидера "Шахтера" Марлоса.

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У Марлоса пубалгия – хроническое воспаление в области паха. Болезнь, которая становится все более популярной у футболистов. Марлос уже сделал операцию. Вмешательство – способ, который позволяет вылечить на стадии, когда не помогает терапия.

Есть версия, что с операцией Марлос затянул. После нее у него не заканчиваются болевые ощущения. Можно увидеть, как он иногда потягивает левую ногу во время бега. Скорее всего, прошлого Марлоса мы больше не увидим,
– считает Спиваковский.

  • В текущем сезоне полузащитник сборной Украины сыграл 24 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забив 10 мячей.
  • В последнем матче "Ворскла" победила "Шахтер" в 20 туре чемпионата Украины. Поражение стало первым для "горняков" в рамках сезона 2019/2020.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
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