Затянул с операцией: у лидера "Шахтера" хронические проблемы со здоровьем

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос страдает пубалгией – хронической болезнью паха.

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о характере повреждения у лидера "Шахтера" Марлоса.

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У Марлоса пубалгия – хроническое воспаление в области паха. Болезнь, которая становится все более популярной у футболистов. Марлос уже сделал операцию. Вмешательство – способ, который позволяет вылечить на стадии, когда не помогает терапия.

Есть версия, что с операцией Марлос затянул. После нее у него не заканчиваются болевые ощущения. Можно увидеть, как он иногда потягивает левую ногу во время бега. Скорее всего, прошлого Марлоса мы больше не увидим,

– считает Спиваковский.