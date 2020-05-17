Заткнул Лопеса: менеджер Ломаченко назвал дату чемпионского боя

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не отменен. Бой пройдет летом или в сентябре 2020 года.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал заявление чемпиона IBF Лопеса о том, что его бой с Василием Ломаченко не состоится, иформирует Boxingnews24.

К теме У тебя нет выбора: соперника Ломаченко "поставили на место"

Бой Ломаченко – Лопес не отменен, мы хотели бы провести его как можно быстрее. Ломаченко в Украине, мы сейчас ищем способы, чтобы он вернулся в США вместе со своим отцом и остальной командой,

– сказал Арум, который организует бой.

Арум, который сотрудничает с Василием, заявил, что Теофимо Лопес постоянно звонит ему и говорит о готовности провести бой.

Также Арум отметил, что не планирует, чтобы Лопес или чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC Ломаченко проводили промежуточный бой перед очной встречей.

Мы не собираемся устраивать промежуточные бои. Мы собираемся сделать бой в США, вполне возможно, что мы сделаем его без зрителей,

– рассказал промоутер.

Хотя ранее Арум говорил, что в первом боксерском шоу после карантина примет участие именно Лопес.

Кстати Лопес и Ломаченко получат в 4 раза меньший гонорар – предстоящий бой под угрозой

Арум выразил надежду, что поединок Лопеса с Ломаченко удастся организовать до сентября. Он добавил, что на данный момент важно "доставить" Ломаченко и его людей в США.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24