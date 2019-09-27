Завацкая остановилась в шаге от дебютного финала на турнире WTA

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Катарина Завацкая
Катарина Завацкая / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла выйти в финал турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан). Наша землячка проиграла Соране Кырсте по итогам двух сетов.

Катарина Завацкая – Сорана Кырстя 0:2 (0:6, 3:6)

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В первом сете 29-летняя румынка не оставила шансов Завацкой: Сорана выиграла сет, не отдав Катарине ни одного гейма. Катарина не имела ни одного брейк-пойнта.

На старте второго сета Сорана не сбавляла обороты и повела 3:0, тем самым выиграв в матче 9 подряд геймов. Только после этого украинка сумела взять первый гейм в поединке.

Второй сет в Катарины получился лучше, поскольку она дважды сделала брейк. Но румынка все равно была на шаг впереди и довела матч до уверенной победы.

Для Катарины это был первый полуфинал в карьере на турнирах WTA. Со следующей недели Завацкая улучшит свой рейтинг, переместившись на 118 место.

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Теги: Теннис Новости Спорта Спорт
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