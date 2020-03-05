Завершение биатлонного сезона: за что бороться Украине и главные интриги
В марте биатлонистов ждут три насыщенных недели, во время которых будут разыграны все индивидуальные награды сезона 2019/2020. С 5 по 22 марта состоятся три этапа Кубка мира в Нове Место, Контиолахте и Холменколлене. Это аж 18 горячих гонок!
Календарь гонок
Нове Место, Чехия (*этап пройдет без зрителей)
- 5 марта – спринт (женщины)
- 6 марта – спринт (мужчины)
- 7 марта – эстафета (женщины)
- 7 марта – эстафета (мужчины)
- 8 марта – масс-старт (женщины)
- 8 марта – масс-старт (мужчины)
Контиолахт, Финляндия
- 12 марта – спринт (мужчины)
- 13 марта – спринт (женщины)
- 14 марта – гонка преследования (мужчины)
- 14 марта – гонка преследования (женщины)
- 15 марта – сингл-микст
- 15 марта – смешанная эстафета
Холменколлен, Норвегия
- 20 марта – спринт (женщины)
20 марта – спринт (мужчины)
21 марта – гонка преследования (женщины)
21 марта – гонка преследования (мужчины)
22 марта – масс-старт (женщины)
22 марта – масс-старт (мужчины)
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Что нужно Украине
По итогам чемпионата мира в Италии украинцам осталось бороться только за очки в Кубок наций.
На чемпионате мира Юлия Джима серьезно претендовала на завоевание малого Хрустального глобуса (МКГ) в зачете индивидуальных гонок.
Юлия могла стать только третьей представительницей Украины, которой покорилось это достижение. Однако провальная гонка, в которой украинка заняла 37 строчку, не позволила Джимми завоевать желанную награду.
Малый Хрустальный глобус достался шведке Ханне Еберг. У мужчин МКГ выиграл француз Мартен Фуркад.
Таким образом, по итогам трех последних этапов разыграются малые Хрустальные глобусы в зачете спринтов, гонок преследования и масс-стартов. К сожалению, в одном зачете украинцы не претендуют на победу.
Женской сборной Украины предстоит побороться за 5-ю строчку в Кубке наций, мужчинам не вылететь из топ-10.
Почему? Чем выше позиция сборной, тем больше представителей могут выступить в индивидуальной гонке и спринте. В частности, первые 5 сборных Кубка наций могут выставить на эти гонки по 6 представителей, команды, занявшие с 6 до 10 ступеньки – пять спортсменов. С 11-й до 15-й позиции – всего четыре.
Сейчас обе украинские сборные занимают 7-ю позицию. Однако женская команда имеет реальные шансы подняться в топ-5. Отставание от России, которая идет на 5-й строчке, всего 126 очков.
В каких гонках украинкам нужно добывать очки? Всего осталось 6 гонок, где будут разыграны очки до Кубка наций:
- Нове Место (Спринт 7.5 км)
- Нове Место (Эстафета 4х6 км)
- Контиолахт (Спринт 7.5 км)
- Контиолахт (Одиночная смешанная эстафета)
- Контиолахт (Смешанная эстафета)
- Холменколлен (Спринт 7.5 км)
Очевидно, что ставка женской сборной Украины будет сделана на эстафету. Учитывая, что на чемпионате мира украинки выиграли бронзу, можно надеяться на повторение достижения.
В этом сезоне состоялось 5 женских эстафет. Если сравнивать результаты Украины и России, то украинки трижды финишировали выше северных соседок.
Вместе с тем, многое будет зависеть и от спринта. Здесь "сине-желтые" будут возлагать надежды на Елену Пидгрушную. Тернопольчанка демонстрирует хорошие результаты в этой дисциплине.
В 5 гонках сезона Елена только дважды выпадала из топ-30. Однажды Пидгрушная финишировала четвертой, остановившись в шаге от подиума. Еще дважды украинка была в топ-15.
В одиночной смешанной эстафете, скорее всего, ставка будет сделана на Анастасию Меркушину. Украинка набрала неплохую форму под конец сезона.
В частности, удачное выступление в эстафете на чемпионате мира и успешная поездка на чемпионат Европы несколько уменьшили критику в адрес Анастасии.
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У мужской сборной Украины ситуация сложнее. Отставание от Австрии, которая удерживает 5-ю строчку, составляет аж 316 очков. Кроме того, впереди нашей сборной команда Швеции.
Побороться за топ-5 будет крайне сложно, хотя и возможно. И главная задача для украинцев – не выпасть из топ-10. Сейчас 10 команда, которой является Беларусь. Проигрывает нашим сборникам 186 очков.
Кроме того, позади нашей сборной сильные команды Чехии и Италии.
Почему для Украины важно иметь много представителей? Все просто. Дополнительная квота позволит принять участие в гонках молодым биатлонистам – Дарье Блашко, Юлии Журавок, Надежде Белкиной, Антону Дудченко, Руслану Ткаленко и другим.
Главные интриги сезона
Мужчины.
Йоханнес Бе, который в прошлом сезоне собрал все МКГ и большой Хрустальный глобус, подарил интригу в этом сезоне.
Норвежец из-за рождения ребенка пропустил несколько этапов. Этим воспользовались французы Мартен Фуркад и Кантен Фийон-Майя, которые обошли Бе в общем зачете.
Бе уже не защитил МКГ в зачете индивидуальных гонок, который выиграл Фуркад, и не лидирует ни в одной другой дисциплине.
В общем зачете Бе смог сократить отставание от Фуркада после возвращения. Сейчас Йоханнес проигрывает звездному французу 98 очков реально отыграть за три этапа.
В зачете спринтов Бе пока на 7-й лестнице. Фуркад, удерживающий первую строчку, выигрывает у россиянина Александра Логинова всего 17 очков. Учитывая натянутые отношения Фуркада и Логинова, можно ожидать настоящую драму в трех следующих спринтах.
В лидеры в зачете гонок преследований неожиданно вышел Эмильен Жаклен. Француз, который на последних метрах дистанции в Антхольце отобрал у Бе золото чемпионата мира.
В зачете масс-стартов лидирует Фийон-Имеет. Преимущество над Фуркадом и Бе составляет всего 6 и 14 очков соответственно.
Таким образом, в трех дисциплинах сохраняется нешуточная интрига. Кроме того, МКГ будут разыграны в Норвегии, где состоится последние в сезоне спринт, масс-старт и гонка преследования.
Вместе с тем, на последних трех этап будет определен победитель Кубка наций. У мужчин сейчас лидирует Норвегия. Однако Франция проигрывает всего 38 очков.
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Женщины.
Норвежка Тириль Экхофф потеряла лидерство в общем зачете после провального чемпионата мира. В Антхольце лучшим личным результатом Тириль был масс-старт, в котором она заняла 7-ю строчку.
Этим воспользовалась действующая обладательница большого Хрустального глобуса Доротея Вирер и Ханна Еберг. Обе подвинули Экхофф на третью строчку.
Вирер, кроме того, что возглавлю общий зачет, имеет комфортное преимущество в 106 очков над Эберг и 112-над Экхофф. Растеряет ли Доротея этот гандикап? Вряд ли!
Как и у мужчин, у женщин сохраняется интрига в зачете спринтов, гонок преследования и масс-стартов.
В спринте лидирует Вирер, однако преимущество над норвежкой Марте Олсбю Ройселанд составляет всего 18 очков.
Экхофф сохранила лидерство в зачете гонок преследований. Сейчас норвежка выигрывает у Вирер и Ингрид-Ландмарк Тандерволд 55 очков.
Для Тириль гонки преследования хорошая возможность взять первый в карьере малый Хрустальный глобус.
В масс-старте также лидирует Вирер, однако преимущество итальянки над опытной финкой Кайсой Мякяряйнен и Экхофф не так велико-22 и 31 очко соответственно.
Преимуществом Тириль будет то, что последний масс-старт сезона будет в Норвегии.
Женский Кубок наций лишен всякой интриги за первую строчку. Норвегия уверенно лидирует, набрав 6709 очков. Германия и Швеция проиграют 711 и 803 очка соответственно.