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Завершение биатлонного сезона: за что бороться Украине и главные интриги

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В марте биатлонистов ждут три насыщенных недели, во время которых будут разыграны все индивидуальные награды сезона 2019/2020. С 5 по 22 марта состоятся три этапа Кубка мира в Нове Место, Контиолахте и Холменколлене. Это аж 18 горячих гонок!

Календарь гонок

Нове Место, Чехия (*этап пройдет без зрителей)

  • 5 марта – спринт (женщины)
  • 6 марта – спринт (мужчины)
  • 7 марта – эстафета (женщины)
  • 7 марта – эстафета (мужчины)
  • 8 марта – масс-старт (женщины)
  • 8 марта – масс-старт (мужчины)

Контиолахт, Финляндия

  • 12 марта – спринт (мужчины)
  • 13 марта – спринт (женщины)
  • 14 марта – гонка преследования (мужчины)
  • 14 марта – гонка преследования (женщины)
  • 15 марта – сингл-микст
  • 15 марта – смешанная эстафета

Холменколлен, Норвегия

  • 20 марта – спринт (женщины)
    20 марта – спринт (мужчины)
    21 марта – гонка преследования (женщины)
    21 марта – гонка преследования (мужчины)
    22 марта – масс-старт (женщины)
    22 марта – масс-старт (мужчины)

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Что нужно Украине

По итогам чемпионата мира в Италии украинцам осталось бороться только за очки в Кубок наций.

На чемпионате мира Юлия Джима серьезно претендовала на завоевание малого Хрустального глобуса (МКГ) в зачете индивидуальных гонок.

Юлия могла стать только третьей представительницей Украины, которой покорилось это достижение. Однако провальная гонка, в которой украинка заняла 37 строчку, не позволила Джимми завоевать желанную награду.

Малый Хрустальный глобус достался шведке Ханне Еберг. У мужчин МКГ выиграл француз Мартен Фуркад.

Таким образом, по итогам трех последних этапов разыграются малые Хрустальные глобусы в зачете спринтов, гонок преследования и масс-стартов. К сожалению, в одном зачете украинцы не претендуют на победу.

Женской сборной Украины предстоит побороться за 5-ю строчку в Кубке наций, мужчинам не вылететь из топ-10.

Почему? Чем выше позиция сборной, тем больше представителей могут выступить в индивидуальной гонке и спринте. В частности, первые 5 сборных Кубка наций могут выставить на эти гонки по 6 представителей, команды, занявшие с 6 до 10 ступеньки – пять спортсменов. С 11-й до 15-й позиции – всего четыре.

Сейчас обе украинские сборные занимают 7-ю позицию. Однако женская команда имеет реальные шансы подняться в топ-5. Отставание от России, которая идет на 5-й строчке, всего 126 очков.

В каких гонках украинкам нужно добывать очки? Всего осталось 6 гонок, где будут разыграны очки до Кубка наций:

  • Нове Место (Спринт 7.5 км)
  • Нове Место (Эстафета 4х6 км)
  • Контиолахт (Спринт 7.5 км)
  • Контиолахт (Одиночная смешанная эстафета)
  • Контиолахт (Смешанная эстафета)
  • Холменколлен (Спринт 7.5 км)

Очевидно, что ставка женской сборной Украины будет сделана на эстафету. Учитывая, что на чемпионате мира украинки выиграли бронзу, можно надеяться на повторение достижения.

В этом сезоне состоялось 5 женских эстафет. Если сравнивать результаты Украины и России, то украинки трижды финишировали выше северных соседок.

Вместе с тем, многое будет зависеть и от спринта. Здесь "сине-желтые" будут возлагать надежды на Елену Пидгрушную. Тернопольчанка демонстрирует хорошие результаты в этой дисциплине.

В 5 гонках сезона Елена только дважды выпадала из топ-30. Однажды Пидгрушная финишировала четвертой, остановившись в шаге от подиума. Еще дважды украинка была в топ-15.

В одиночной смешанной эстафете, скорее всего, ставка будет сделана на Анастасию Меркушину. Украинка набрала неплохую форму под конец сезона.

В частности, удачное выступление в эстафете на чемпионате мира и успешная поездка на чемпионат Европы несколько уменьшили критику в адрес Анастасии.

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У мужской сборной Украины ситуация сложнее. Отставание от Австрии, которая удерживает 5-ю строчку, составляет аж 316 очков. Кроме того, впереди нашей сборной команда Швеции.

Побороться за топ-5 будет крайне сложно, хотя и возможно. И главная задача для украинцев – не выпасть из топ-10. Сейчас 10 команда, которой является Беларусь. Проигрывает нашим сборникам 186 очков.

Кроме того, позади нашей сборной сильные команды Чехии и Италии.

Почему для Украины важно иметь много представителей? Все просто. Дополнительная квота позволит принять участие в гонках молодым биатлонистам – Дарье Блашко, Юлии Журавок, Надежде Белкиной, Антону Дудченко, Руслану Ткаленко и другим.

Главные интриги сезона

Мужчины.

Йоханнес Бе, который в прошлом сезоне собрал все МКГ и большой Хрустальный глобус, подарил интригу в этом сезоне.

Норвежец из-за рождения ребенка пропустил несколько этапов. Этим воспользовались французы Мартен Фуркад и Кантен Фийон-Майя, которые обошли Бе в общем зачете.

Бе уже не защитил МКГ в зачете индивидуальных гонок, который выиграл Фуркад, и не лидирует ни в одной другой дисциплине.

В общем зачете Бе смог сократить отставание от Фуркада после возвращения. Сейчас Йоханнес проигрывает звездному французу 98 очков реально отыграть за три этапа.

В зачете спринтов Бе пока на 7-й лестнице. Фуркад, удерживающий первую строчку, выигрывает у россиянина Александра Логинова всего 17 очков. Учитывая натянутые отношения Фуркада и Логинова, можно ожидать настоящую драму в трех следующих спринтах.

В лидеры в зачете гонок преследований неожиданно вышел Эмильен Жаклен. Француз, который на последних метрах дистанции в Антхольце отобрал у Бе золото чемпионата мира.

В зачете масс-стартов лидирует Фийон-Имеет. Преимущество над Фуркадом и Бе составляет всего 6 и 14 очков соответственно.

Таким образом, в трех дисциплинах сохраняется нешуточная интрига. Кроме того, МКГ будут разыграны в Норвегии, где состоится последние в сезоне спринт, масс-старт и гонка преследования.

Вместе с тем, на последних трех этап будет определен победитель Кубка наций. У мужчин сейчас лидирует Норвегия. Однако Франция проигрывает всего 38 очков.

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Женщины.

Норвежка Тириль Экхофф потеряла лидерство в общем зачете после провального чемпионата мира. В Антхольце лучшим личным результатом Тириль был масс-старт, в котором она заняла 7-ю строчку.

Этим воспользовалась действующая обладательница большого Хрустального глобуса Доротея Вирер и Ханна Еберг. Обе подвинули Экхофф на третью строчку.

Вирер, кроме того, что возглавлю общий зачет, имеет комфортное преимущество в 106 очков над Эберг и 112-над Экхофф. Растеряет ли Доротея этот гандикап? Вряд ли!

Как и у мужчин, у женщин сохраняется интрига в зачете спринтов, гонок преследования и масс-стартов.

В спринте лидирует Вирер, однако преимущество над норвежкой Марте Олсбю Ройселанд составляет всего 18 очков.

Экхофф сохранила лидерство в зачете гонок преследований. Сейчас норвежка выигрывает у Вирер и Ингрид-Ландмарк Тандерволд 55 очков.

Для Тириль гонки преследования хорошая возможность взять первый в карьере малый Хрустальный глобус.

В масс-старте также лидирует Вирер, однако преимущество итальянки над опытной финкой Кайсой Мякяряйнен и Экхофф не так велико-22 и 31 очко соответственно.

Преимуществом Тириль будет то, что последний масс-старт сезона будет в Норвегии.

Женский Кубок наций лишен всякой интриги за первую строчку. Норвегия уверенно лидирует, набрав 6709 очков. Германия и Швеция проиграют 711 и 803 очка соответственно.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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