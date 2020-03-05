Завершение биатлонного сезона: за что бороться Украине и главные интриги

В марте биатлонистов ждут три насыщенных недели, во время которых будут разыграны все индивидуальные награды сезона 2019/2020. С 5 по 22 марта состоятся три этапа Кубка мира в Нове Место, Контиолахте и Холменколлене. Это аж 18 горячих гонок!

Календарь гонок

Нове Место, Чехия (*этап пройдет без зрителей)

5 марта – спринт (женщины)

6 марта – спринт (мужчины)

7 марта – эстафета (женщины)

7 марта – эстафета (мужчины)

8 марта – масс-старт (женщины)

8 марта – масс-старт (мужчины)

Контиолахт, Финляндия

12 марта – спринт (мужчины)

13 марта – спринт (женщины)

14 марта – гонка преследования (мужчины)

14 марта – гонка преследования (женщины)

15 марта – сингл-микст

15 марта – смешанная эстафета

Холменколлен, Норвегия

20 марта – спринт (женщины)

20 марта – спринт (мужчины)

21 марта – гонка преследования (женщины)

21 марта – гонка преследования (мужчины)

22 марта – масс-старт (женщины)

22 марта – масс-старт (мужчины)

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Что нужно Украине

По итогам чемпионата мира в Италии украинцам осталось бороться только за очки в Кубок наций.

На чемпионате мира Юлия Джима серьезно претендовала на завоевание малого Хрустального глобуса (МКГ) в зачете индивидуальных гонок.

Юлия могла стать только третьей представительницей Украины, которой покорилось это достижение. Однако провальная гонка, в которой украинка заняла 37 строчку, не позволила Джимми завоевать желанную награду.

Малый Хрустальный глобус достался шведке Ханне Еберг. У мужчин МКГ выиграл француз Мартен Фуркад.

Таким образом, по итогам трех последних этапов разыграются малые Хрустальные глобусы в зачете спринтов, гонок преследования и масс-стартов. К сожалению, в одном зачете украинцы не претендуют на победу.

Женской сборной Украины предстоит побороться за 5-ю строчку в Кубке наций, мужчинам не вылететь из топ-10.

Почему? Чем выше позиция сборной, тем больше представителей могут выступить в индивидуальной гонке и спринте. В частности, первые 5 сборных Кубка наций могут выставить на эти гонки по 6 представителей, команды, занявшие с 6 до 10 ступеньки – пять спортсменов. С 11-й до 15-й позиции – всего четыре.

Сейчас обе украинские сборные занимают 7-ю позицию. Однако женская команда имеет реальные шансы подняться в топ-5. Отставание от России, которая идет на 5-й строчке, всего 126 очков.

В каких гонках украинкам нужно добывать очки? Всего осталось 6 гонок, где будут разыграны очки до Кубка наций:

Нове Место (Спринт 7.5 км)

Нове Место (Эстафета 4х6 км)

Контиолахт (Спринт 7.5 км)

Контиолахт (Одиночная смешанная эстафета)

Контиолахт (Смешанная эстафета)

Холменколлен (Спринт 7.5 км)

Очевидно, что ставка женской сборной Украины будет сделана на эстафету. Учитывая, что на чемпионате мира украинки выиграли бронзу, можно надеяться на повторение достижения.

В этом сезоне состоялось 5 женских эстафет. Если сравнивать результаты Украины и России, то украинки трижды финишировали выше северных соседок.

Вместе с тем, многое будет зависеть и от спринта. Здесь "сине-желтые" будут возлагать надежды на Елену Пидгрушную. Тернопольчанка демонстрирует хорошие результаты в этой дисциплине.

В 5 гонках сезона Елена только дважды выпадала из топ-30. Однажды Пидгрушная финишировала четвертой, остановившись в шаге от подиума. Еще дважды украинка была в топ-15.

В одиночной смешанной эстафете, скорее всего, ставка будет сделана на Анастасию Меркушину. Украинка набрала неплохую форму под конец сезона.

В частности, удачное выступление в эстафете на чемпионате мира и успешная поездка на чемпионат Европы несколько уменьшили критику в адрес Анастасии.

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У мужской сборной Украины ситуация сложнее. Отставание от Австрии, которая удерживает 5-ю строчку, составляет аж 316 очков. Кроме того, впереди нашей сборной команда Швеции.

Побороться за топ-5 будет крайне сложно, хотя и возможно. И главная задача для украинцев – не выпасть из топ-10. Сейчас 10 команда, которой является Беларусь. Проигрывает нашим сборникам 186 очков.

Кроме того, позади нашей сборной сильные команды Чехии и Италии.

Почему для Украины важно иметь много представителей? Все просто. Дополнительная квота позволит принять участие в гонках молодым биатлонистам – Дарье Блашко, Юлии Журавок, Надежде Белкиной, Антону Дудченко, Руслану Ткаленко и другим.

Главные интриги сезона

Мужчины.

Йоханнес Бе, который в прошлом сезоне собрал все МКГ и большой Хрустальный глобус, подарил интригу в этом сезоне.

Норвежец из-за рождения ребенка пропустил несколько этапов. Этим воспользовались французы Мартен Фуркад и Кантен Фийон-Майя, которые обошли Бе в общем зачете.

Бе уже не защитил МКГ в зачете индивидуальных гонок, который выиграл Фуркад, и не лидирует ни в одной другой дисциплине.

В общем зачете Бе смог сократить отставание от Фуркада после возвращения. Сейчас Йоханнес проигрывает звездному французу 98 очков реально отыграть за три этапа.

В зачете спринтов Бе пока на 7-й лестнице. Фуркад, удерживающий первую строчку, выигрывает у россиянина Александра Логинова всего 17 очков. Учитывая натянутые отношения Фуркада и Логинова, можно ожидать настоящую драму в трех следующих спринтах.

В лидеры в зачете гонок преследований неожиданно вышел Эмильен Жаклен. Француз, который на последних метрах дистанции в Антхольце отобрал у Бе золото чемпионата мира.

В зачете масс-стартов лидирует Фийон-Имеет. Преимущество над Фуркадом и Бе составляет всего 6 и 14 очков соответственно.

Таким образом, в трех дисциплинах сохраняется нешуточная интрига. Кроме того, МКГ будут разыграны в Норвегии, где состоится последние в сезоне спринт, масс-старт и гонка преследования.

Вместе с тем, на последних трех этап будет определен победитель Кубка наций. У мужчин сейчас лидирует Норвегия. Однако Франция проигрывает всего 38 очков.

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Женщины.

Норвежка Тириль Экхофф потеряла лидерство в общем зачете после провального чемпионата мира. В Антхольце лучшим личным результатом Тириль был масс-старт, в котором она заняла 7-ю строчку.

Этим воспользовалась действующая обладательница большого Хрустального глобуса Доротея Вирер и Ханна Еберг. Обе подвинули Экхофф на третью строчку.

Вирер, кроме того, что возглавлю общий зачет, имеет комфортное преимущество в 106 очков над Эберг и 112-над Экхофф. Растеряет ли Доротея этот гандикап? Вряд ли!

Как и у мужчин, у женщин сохраняется интрига в зачете спринтов, гонок преследования и масс-стартов.

В спринте лидирует Вирер, однако преимущество над норвежкой Марте Олсбю Ройселанд составляет всего 18 очков.

Экхофф сохранила лидерство в зачете гонок преследований. Сейчас норвежка выигрывает у Вирер и Ингрид-Ландмарк Тандерволд 55 очков.

Для Тириль гонки преследования хорошая возможность взять первый в карьере малый Хрустальный глобус.

В масс-старте также лидирует Вирер, однако преимущество итальянки над опытной финкой Кайсой Мякяряйнен и Экхофф не так велико-22 и 31 очко соответственно.

Преимуществом Тириль будет то, что последний масс-старт сезона будет в Норвегии.

Женский Кубок наций лишен всякой интриги за первую строчку. Норвегия уверенно лидирует, набрав 6709 очков. Германия и Швеция проиграют 711 и 803 очка соответственно.