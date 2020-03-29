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Завтра мир может поделиться на живых и на не очень: экс-футболист сборной Украины о карантине

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Максим Калініченко / dynamo.kiev.ua

Бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Максим Калиниченко поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса.

Калініченко висловився у своєму твіттері. Максим написав, що через пандемію світ поділився на два табори – на "панікерів" та розумних.

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Сьогодні світ поділився на панікерів (тих, хто сидить вдома) і на розумних (кому все пох*й), завтра він може поділитися на живих і на не дуже... Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість – посидьте вдома,
– написав Калініченко.

Що відомо про Калініченка?Колишній футболіст "Дніпра", "Таврії" та московського "Спартака". З 2002 до 2011 року виступав за збірну України. Наразі експерт програми "Профутбол" на телеканалі "2+2".

Заяви українських спортсменів про COVID-19

  • Неоднозначні заявив про коронавірус робив український боксер Олександр Усик та його тезка футболіст Алієв.
  • Усик закликав усіх і надалі ходити до храмів. Окрім того, боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.
  • Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак Усик заявив, що ходитиме до церкви щонеділі.
  • Водночас Алієв припустив, що коронавірус це фейк і його не існує.
  • Усику та Алієву відповів колишній футболіст збірної України Євген Левченко, який написав, що його друг у лікарні через вірус.
  • Розкритикував позицію Усика найкращий український тенісист Сергій Стаховський.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Коронавирус в Украине Спорт Футбол
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