Завтра мир может поделиться на живых и на не очень: экс-футболист сборной Украины о карантине

Бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Максим Калиниченко поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса.

Калініченко висловився у своєму твіттері. Максим написав, що через пандемію світ поділився на два табори – на "панікерів" та розумних.

Читайте також Андрій Шевченко: Ситуація з коронавірусом дуже схожа на чорнобильську аварію

Сьогодні світ поділився на панікерів (тих, хто сидить вдома) і на розумних (кому все пох*й), завтра він може поділитися на живих і на не дуже... Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість – посидьте вдома,

– написав Калініченко.

Сегодня мир поделился на паникёров(тех кто сидит дома) и на умных(кому всё пох@й),завтра он может поделиться на живых и на не очень...Умные,не нужно мне рассказывать о мировом заговоре,просто проявите благоразумие-посидите дома — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) March 28, 2020

Що відомо про Калініченка?Колишній футболіст "Дніпра", "Таврії" та московського "Спартака". З 2002 до 2011 року виступав за збірну України. Наразі експерт програми "Профутбол" на телеканалі "2+2".

Заяви українських спортсменів про COVID-19

Неоднозначні заявив про коронавірус робив український боксер Олександр Усик та його тезка футболіст Алієв.

Усик закликав усіх і надалі ходити до храмів. Окрім того, боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак Усик заявив, що ходитиме до церкви щонеділі.

Водночас Алієв припустив, що коронавірус це фейк і його не існує.

Усику та Алієву відповів колишній футболіст збірної України Євген Левченко, який написав, що його друг у лікарні через вірус.

Розкритикував позицію Усика найкращий український тенісист Сергій Стаховський.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.