Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"

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Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"

В первый день сбора, в понедельник, 2 сентября, национальная команда Украины проведет традиционную открытую тренировку на НСК "Олимпийский", которая начнется в 18.00.

На открытую тренировку приглашаются все желающие. Вход свободный.

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Перед этим главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию в Киеве.

В последующие дни, 3-го и 4 сентября, национальная команда будет тренироваться на натуральном поле УТК им. В. Банникова, а 5-го числа проведет занятие на искусственном газоне в Ирпене, что под Киевом. Такая тренировка необходима, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

После утренней тренировки и обеда 5 сентября сине-желтые возьмут курс на Вильнюс, куда планируют прибыть в 18.45 (Балтия находится в одном часовом поясе с Украиной). Из аэропорта украинцы сразу же отправятся в гостиницу "Гранд-резорт", расположенную за городом – на расстоянии 25 км от центра столицы.

Передигровой день в Вильнюсе сине-желтые планируют начать с прогулки и теоретического занятия, а вечером, с 18 до 19 часов, провести официальную тренировку на стадионе Литовской федерации футбола, который вмещает чуть больше пяти тысяч зрителей. За полчаса до начала тренировки (в 17.30) Андрей Шевченко даст пресс-конференцию для аккредитованных СМИ.

Квалификационным матч с Литвой начнется 7 сентября в 19.00 по киевскому времени. После него "сине-желтые" переночуют в Вильнюсе. На следующий день национальная команда вылетит на родину в 14.30.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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