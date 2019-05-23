Сборная Украины по биатлону начала подготовку к новому сезону

Женская и мужская сборные Украины по биатлону начали летнюю подготовку к новому сезону.

Об этом сообщает портал Biathlon.com.ua.

Читайте также: Опубликован календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020

Программа сбора женщин имеет стрелковую направленность, на данный момент в белорусских Раубичах тренируются как спортсменки основы, так и юниорская команда.

Среди участниц на данный момент Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Дарья Блашко, Надежда Белкина, Анна Кривонос, Екатерина Бех, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко.

Юлия Джима ранее заявляла, что не знает в какой группе будет проводить тренировки, а пока хочет полностью решить все проблемы со здоровьем.

Руководят работой женской команды тренеры Валерий Лесников, Владимир Махлай, Александр Биланенко и коуч юниоров Илья Лопухов.

Читайте также: Украинская биатлонистка Кручова вышла замуж за лидера сборной России Логинова: фото

Среди мужчин, которые проводят предсезонную подготовку в Буковеле, присутствуют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Виталий Труш, Богдан Цимбал и Антон Дудченко.

В команде Б занимаются индивидуально Сергей Семенов, а также Руслан Бригадир, Владислав Кошовец, Юрий Сытник и Сергей Телень.

К слову, следующий сезон начнется 1 декабря этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram