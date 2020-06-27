Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия спортивно-футбольного поля в Новой Каховке заявил, что планирует возродить один из клубов УПЛ, который прекратил существование.

Во время общения с мэром города Владимиром Коваленко Зеленский поговорил и о футболе, сообщает 24 канал.

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Мэр Новой Каховки отметил, что местная "Энергия" и "Горняк" из родного города Зеленского Кривого Рога, которые выступают во Второй лиге, постоянно "воюют" друг с другом, переманивают друг у друга игроков.

"Горняк" – хороший клуб, нормальный клуб. Был еще "Кривбасс", к сожалению, закрыли", – отметил Зеленский.

Мэр Новой Каховки вспомнил бывших наставников "Кривбасса" Олега Тарана, который когда-то играл за "Энергию", и Юрия Максимова, который является воспитанником херсонского футбола: "Таран и Максимов были два сильных тренера. Максимов вон как "Полтаву" тренирует".

"Я думаю, что они вернут Тарана в Кривой Рог. Я нашем Юрию Корявченкову (народный депутат, бывший актер "Квартала 95" по прозвищу "Юзик"– ред.) поставил задачу, он сейчас говорит с Федерацией, чтобы все-таки вернуть "Кривбасс" в Кривом Роге. Не только потому, что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать такие клубы", – сказал в ответ Зеленский.

Что известно о ФК "Кривбасс"

"Кривбасс" долгое время был участником высшего дивизиона чемпионата Украины. В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате, а в 2000-м дошла до финала Кубка Украины.

В последнем для себя сезоне-2012/13 "Кривбасс" финишировал на седьмом месте. В конце сезона клуб снялся с чемпионата, причиной чего стали финансовые сложности.

На сегодняшний день Криворожская команда выступает в Суперлиге Днепропетровской области.