Зеленский лично оборвал карьеру легендарному футболисту "Карпат" и сборной Украины

Бывший защитник львовских "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о предложении баллотироваться в народные депутаты.

Владимир Зеленский лично обратился с предложением к футболисту, сообщает "UA-Футбол".

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Я готов был продолжать футбольную карьеру, у меня было действующее соглашение с "Карпатами". Также "Волынь" приглашала. Но как-то во время отпуска в Луцке раздался звонок, который многое изменил в жизни. Звонил лично Владимир Зеленский, с которым мы знакомы больше восьми лет. Он пригласил в команду Зе. Поставил два требования – быть честным и порядочным,

– сказал Федецкий.

Также Артем заявил, что не исключает возможность продолжения профессиональной карьеры:

Сам еще тренируюсь каждый день, держу себя в форме. Так что вы ошиблись, еще не завершил карьеру. Бывают разные ситуации. Ребята не играют и по полгода, но потом находят себя на футбольном поле снова. Ведь 34 это еще не возраст, когда заканчивают играть.

Спорт 24 писал, что Федецкий баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 118 избирательному округу во Львове. В итоге он стал третьим.

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